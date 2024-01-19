В Китае весной пройдет годовое собрание Симпозиума ВМС западной части Тихого океана

Нанкин, 18 января /Синьхуа/ -- 19-е годовое собрание Симпозиума ВМС /военно-морских сил/ западной части Тихого океана /WPNS/, проходящее раз в два года, состоится в апреле этого года в портовом городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)