В Китае весной пройдет годовое собрание Симпозиума ВМС западной части Тихого океана

Нанкин, 18 января /Синьхуа/ -- 19-е годовое собрание Симпозиума ВМС /военно-морских сил/ западной части Тихого океана /WPNS/, проходящее раз в два года, состоится в апреле этого года в портовом городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.