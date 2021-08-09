За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 1452, в городе Алматы — 1503, в городе Шымкент — 565, в Акмолинской области — 256, в Актюбинской области — 393, в Алматинской области — 244, в Атырауской области — 416, в ВКО — 230, в Жамбылской области — 190, в ЗКО — 111, в Карагандинской области — 1058, в Костанайской области — 237, в Кызылординской области — 205, в Мангистауской области — 214, в Павлодарской области — 295, в СКО — 158, в Туркестанской области — 144.