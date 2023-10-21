«Кудлатая»: какого «призрака» Брестской крепости больше всего боялись немцы

Оборона Брестской крепости стала одним из первых сражений Великой Отечественной войны. 20 июля 1941 года на стене одного из ее казематов неизвестный красноармеец оставил памятную надпись, перед которой во время своего визита будет долго и мрачно стоять Бенито Муссолини: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!».