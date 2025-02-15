У станции «Ботанический сад» в рамках московской программы открыли ТРЦ

В московском районе Ростокино в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника», сообщил 15 февраля руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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