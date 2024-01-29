Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт сытного ужина за 200 рублей. Гарнир и главное блюдо за 10 минут на кухне

Рецепт сытного ужина за 200 рублей. Гарнир и главное блюдо за 10 минут на кухне

Пожалуй, проще, быстрее и вкуснее ужина придумать будет невозможно. Аппетитная лапша-паутинка в качестве гарнира и идеально приготовленные куриные сердечки: продукты самые бюджетные, но результат вас приятно удивит.

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