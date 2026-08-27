Астраханские полицейские в рамках акции «Помоги пойти учиться» помогли школьникам подготовиться к 1 сентября

В преддверии нового учебного года сотрудники Управления по работе с личным составом, Управления уголовного розыска и Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Астраханской области посетили Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток».
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