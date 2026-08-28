Транспортные полицейские задержали в Москве исполнителя поджога трёх железнодорожных шкафов

В ночное время в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая поступил сигнал от диспетчера одного из перевозчиков пригородного пассажирского сообщения о возгорании двух релейных и одного батарейного шкафов на 12-м километре перегона остановочных пунктов «Варшавская - Чертаново» Павелецкого направления Московской железной дороги.