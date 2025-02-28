Герасимов посетил группировку «Запад» и вручил награды бойцам-мотострелкам

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», он заслушал доклад командующего и наградил бойцов мотострелковой дивизии госнаградами, сообщили в Минобороны РФ.
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