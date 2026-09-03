Суд в Ереване продлил на два месяца домашний арест депутату Артуру Саркисяну

Суд в Ереване продлил на два месяца домашний арест депутату от оппозиционной фракции «Армения» Артуру Саркисяну, обвиняемому в подготовке терактов для свержения конституционного строя.
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