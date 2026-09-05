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Царьград

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Максим Галкин потратил 3 млн рублей на отдых без Пугачевой в Бразилии

Максим Галкин потратил 3 млн рублей на отдых без Пугачевой в Бразилии

Русский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) потратил около 3 миллионов рублей на отдых в Бразилии без Аллы Пугачевой.

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