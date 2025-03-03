В Ханты-Мансийске пройдет первый «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта

В Ханты-Мансийске впервые состоится всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, который пройдет с 12 по 18 марта, а участниками станут более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России, сообщили в Государственном фонде «Защитники Отечества».