Звезды сменили имена в Дзене в поддержку сильных женщин

В честь предстоящего Международного женского дня платформа Дзен запустила проект «Заметные», призванный привлечь внимание к значимым женщинам, которые оставались в тени великих мужчин, сообщили в пресс-службе сервиса.
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