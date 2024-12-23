Новый мейкап-тренд: 4 средства, чтобы повторить макияж «белый Smoky Eyes» Алёна Юрьева С приближением Нового года самое время экспериментировать с макияжем, подбирая образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии