Politico: Франция удивила ЕС, выступив против продления ряда санкций в отношении РФ

Франция застала врасплох членов Евросоюза, неожиданно вмешавшись в процесс обсуждения продления индивидуальных санкций против России.
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