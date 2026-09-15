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РБК СТИЛЬ

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Как вернуть вкус к жизни: 7 работающих тезисов от Ирины Хакамады

Как вернуть вкус к жизни: 7 работающих тезисов от Ирины Хакамады

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Искать «сложные мыслительные углеводы» Разрушить привычное Остановить бесконечный поток мыслей Не скучать наедине с собой Проявлять любознательность Практиковать «эффект инопланетянина» Быть технооптимистом Потеря интереса к собственной жизни не обязательно возникает тогда, когда что-то идет не так.

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