ПВО уничтожила БПЛА и переоборудованную ракету С-200 над регионами РФ

Минувшей ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ с помощью беспилотного летательного аппарата, а также зенитной ракеты С-200, переоборудованной для поражения наземных целей.
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