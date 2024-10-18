Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Вавринка сыграет с Полом, Димитров – с Грикспором

Сетка здесь. BNP Paribas Nordic Open Стокгольм, Швеция 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Открытые корты, хард 1/2 финала Стэн Вавринка (Швейцария) Томми Пол (США) Дата проведения 19 октября, 15.
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