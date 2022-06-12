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Перри вышел в финал Кубка Стэнли 3 раза подряд с 3 разными командами, повторив рекорд Госсы

Кори Перри повторил рекорд Мариана Госсы по финалам Кубка Стэнли с разными командами. В этом году 37-летний форвард дошел до решающей серии с «Тампой».

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