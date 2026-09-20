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ФедералПресс

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Медведев: граждане сохраняют доверие к «Единой России»

Медведев: граждане сохраняют доверие к «Единой России»

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Врагам России не удалось испортить избирательную кампанию, а результат «Единой России» показал, что граждане сохраняют доверие к этой партии.

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