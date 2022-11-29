Мировое обозрение

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По оценкам Gartner, в следующем году выручка полупроводниковой отрасли снизится на 3,6 %

По оценкам Gartner, в следующем году выручка полупроводниковой отрасли снизится на 3,6 %

В текущем году многие сегменты полупроводниковой отрасли ещё развивались по инерции, полученной за два года пандемии с её высоким спросом на соответствующие компоненты, но следующий год может внести коррективы, как предупреждают специалисты Gartner.

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