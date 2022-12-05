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Паника европейских шакалов

Паника европейских шакалов

Европейское шакальё уже давно принялось рассуждать о создании каких-то спецтрибуналов, на которых будут судить Россию, и об утверждении «потолка» цен на российские энергоресурсы.

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