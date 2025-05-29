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Способ выращивания картофеля без прополки и окучивания

Способ выращивания картофеля без прополки и окучивания

Многие дачники отказываются от выращивания картофеля, так как тот требует постоянного ухода. Нужно не только посадить его, а потом собрать, но и в процессе приходится проводить окучивание, бороться с сорняками.

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