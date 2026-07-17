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«Кадры решают всё». Почему отставку Фёдорова рано считать подарком России?

«Кадры решают всё». Почему отставку Фёдорова рано считать подарком России?

В продолжение неутихающего обсуждения отставки Фёдорова, хотелось бы поговорить вот о чём. Любые перестановки в руководстве страны, особенно в таких специфических обстоятельствах как война, должны восприниматься не сами по себе, а с точки зрения их дальнейшей эффективности.

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