«Кадры решают всё». Почему отставку Фёдорова рано считать подарком России?

В продолжение неутихающего обсуждения отставки Фёдорова, хотелось бы поговорить вот о чём. Любые перестановки в руководстве страны, особенно в таких специфических обстоятельствах как война, должны восприниматься не сами по себе, а с точки зрения их дальнейшей эффективности.
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