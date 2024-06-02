Инвесторы отправили более $100 млн в Shiba Inu на биржи

На прошлой неделе наблюдались значительные движения на рынке Shiba Inu (SHIB), поскольку более 4 триллионов токенов SHIB на сумму около 103 миллионов долларов были переведены на различные криптовалютные биржи.
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