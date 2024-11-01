Смертельно красивый. Француз умер после пересадки волос

Во Франции молодой человек умер после неудачной пересадки волос. Выяснилось, что операцию проводил не опытный хирург, а турецкий агент по недвижимости, который своими действиями нанес облику студента непоправимый вред.
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