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Смертельно красивый. Француз умер после пересадки волос

Смертельно красивый. Француз умер после пересадки волос

Во Франции молодой человек умер после неудачной пересадки волос. Выяснилось, что операцию проводил не опытный хирург, а турецкий агент по недвижимости, который своими действиями нанес облику студента непоправимый вред.

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