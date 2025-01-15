Вечером 15 января премьер-министр Катара шейх Аль-Тани на неоднократно откладывавшейся пресс-конференции сообщил, что между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС достигнуто […] The post Подтверждённая сделка: Израиль и ХАМАС останавливают войну appeared first on Медиакратия.
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