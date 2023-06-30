20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

Знаете ли вы, что только у 1-2% людей в мире от природы рыжие волосы? Или что лишь у 1% населения Земли глаза разного цвета? Хотя на планете проживает более 8 миллиардов человек, в каждом из нас всегда найдется что-то, что делает нас уникальными.