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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

20 обычных людей рассказали, что делает их необычными

Знаете ли вы, что только у 1-2% людей в мире от природы рыжие волосы? Или что лишь у 1% населения Земли глаза разного цвета? Хотя на планете проживает более 8 миллиардов человек, в каждом из нас всегда найдется что-то, что делает нас уникальными.

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