Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Наша работа — это всегда чье-то горе

Наша работа — это всегда чье-то горе

Медик эвакуационной группы «отряда эспаньола». Кадр из видео канала «Добровольческий Корпус»  Доброволец с позывным Гусар — медик эвакуационной группы отряда «Эспаньола» Добровольческого штурмового корпуса рассказал, в каких условиях приходится выносить наших раненных с поля боя.

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