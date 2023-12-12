Наша работа — это всегда чье-то горе

Медик эвакуационной группы «отряда эспаньола». Кадр из видео канала «Добровольческий Корпус» Доброволец с позывным Гусар — медик эвакуационной группы отряда «Эспаньола» Добровольческого штурмового корпуса рассказал, в каких условиях приходится выносить наших раненных с поля боя.
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