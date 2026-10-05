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Как разрушить вантовые мосты в Киеве?

Как разрушить вантовые мосты в Киеве?

На самом деле, достаточно просто – нужно бить «Геранями» с кумулятивно-режущими зарядами в самый верх пилонов – в верхнюю часть верхних вантов (тросов), которые в вантовых мостах напряжены больше остальных Источник фото: www.

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