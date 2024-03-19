МИД Греции запретил приглашать представителей России на День независимости

МИД Греции разослал всем греческим дипломатическим и консульским учреждениям за рубежом письмо с требованием не приглашать представителей России на праздничные мероприятия по случаю Дня независимости в понедельник 25 марта.
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