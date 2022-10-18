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3-очковый Захара Ведищева перевел матч «Локо» с «Пармой» в овертайм

3-очковый Захара Ведищева перевел матч «Локо» с «Пармой» в овертайм

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев отметился несколькими важными попаданиями в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (92:85, ОТ).

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