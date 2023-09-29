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Александр Мостовой: «Кокорин сейчас входит в топ-5 форвардов России»

Александр Мостовой: «Кокорин сейчас входит в топ-5 форвардов России»

«Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать. Конечно, чемпионат Кипра – не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень.

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