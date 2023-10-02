«Известия»: Германия сообщила об изъятии в Чехии машины с российскими номерами

В Германии сообщили о конфискации по меньшей мере одного российского автомобиля в Чехии. Такая информация содержится в ответе правительства ФРГ на запрос депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгения Шмидта, сообщили «Известия».
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