Учёные из Иваново разработали новое лекарство от рака

Ивановские химики представили сразу две инновационные разработкиВ Ивановском государственном химико-технологическом университете разработали новый препарат, который помогает бороться с раком, а также химическое соединение, которое определяет качество бензина.
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