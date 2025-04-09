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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки «Восток» уничтожают огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки «Восток» уничтожают огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы работают во взаимодействии с операторами БпЛА, которые передают в ходе воздушной разведки координаты целей.

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