"Ведомости": продажи электромобилей и гибридов в РФ выросли вдвое

В России продажи электромобилей и гибридов выросли почти вдвое. Об этом пишут "Ведомости". По информации издания, продажи электромобилей и гибридов достигли 70,18 тысяч единиц, общий рынок увеличился на 10%, до 815,1 тысяч единиц.
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