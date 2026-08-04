"Ведомости": продажи электромобилей и гибридов в РФ выросли вдвое

В России продажи электромобилей и гибридов выросли почти вдвое. Об этом пишут "Ведомости". По информации издания, продажи электромобилей и гибридов достигли 70,18 тысяч единиц, общий рынок увеличился на 10%, до 815,1 тысяч единиц.