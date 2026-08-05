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Мусоровоз без тормозов разнёс в хлам три легковушки во Владивостоке

Мусоровоз без тормозов разнёс в хлам три легковушки во Владивостоке

Массовое ДТП с участием семи легковых и грузовых машин произошло во Владивостоке в среду, 5 августа. Водитель мусоровоза по непонятной причине не справился с управлением и врезался в Toyota Prius – дальше все пошло по «эффекту домино».

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