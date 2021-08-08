Росстат отчитался о снижении уровня бедности россиян! Всего парой строк доказывается совершенно обратное! По неволе начинаешь возмущаться, когда видишь сообщения противоречащие не только логике, но и, вообще, противоречащие здравому смыслу! И, главное, что для опровержения этого сообщения не нужно никаких сложных математических вычислений и нужна не куча статистических данных, а лишь один общеизвестный и общепризнанный факт! Даже ничего не будем рассусоливать в этой статье, уважаемые наши читатели.