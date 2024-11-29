Художник Аркадий Рылов

Аркадий Рылов обучался в Школе технического рисования барона Штиглица с 1888 по 1891 год, а затем продолжил своё обучение в Императорской Академии художеств под руководством Архипа Куинджи в период с 1894 по 1897 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии