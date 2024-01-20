BI: Российские средства РЭБ снижают эффективность беспилотников ВСУ

Применяемые Вооруженными силами Российской Федерации средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) служат для снижения эффективности гражданских дронов, которые применяются формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии