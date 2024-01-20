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BI: Российские средства РЭБ снижают эффективность беспилотников ВСУ

BI: Российские средства РЭБ снижают эффективность беспилотников ВСУ

Применяемые Вооруженными силами Российской Федерации средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) служат для снижения эффективности гражданских дронов, которые применяются формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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