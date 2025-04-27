США должны делать больше реальных шагов для стабильности и развития Латинской Америки и Карибского бассейна -- МИД КНР

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты должны делать больше реальных шагов, способствующих стабильности и развитию в регионе, а не оказывать давление на страны Латинской Америки, вынуждая их выбирать ту или иную сторону.
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