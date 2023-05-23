Военное обозрение

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The Washington Post: В Конгрессе звучат призывы добиваться обмена Владимира Кара-Мурзы, несмотря на то, что он не является гражданином США

The Washington Post: В Конгрессе звучат призывы добиваться обмена Владимира Кара-Мурзы, несмотря на то, что он не является гражданином США

В апреле этого года Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в РФ) был приговорен Мосгорсудом к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии.

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