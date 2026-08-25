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Спецпредставитель Путина назвал действия ЕС энергетическим самоубийством

Спецпредставитель Путина назвал действия ЕС энергетическим самоубийством

Энергетическое самоубийство совершил Европейский союз (ЕС), когда отказался от российского газа, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 25 августа в соцсети X.

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