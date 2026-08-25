Энергетическое самоубийство совершил Европейский союз (ЕС), когда отказался от российского газа, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 25 августа в соцсети X.
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