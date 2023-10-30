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Гидрометцентр: В Москве ожидается ледяной дождь

Гидрометцентр: В Москве ожидается ледяной дождь

Гидрометцентр России в понедельник, 30 октября, предупредил гостей и жителей Москвы о ледяном дожде. «В ближайший час с сохранением до 15 часов 30 октября в Москве ожидается ледяной дождь, гололед», — говорится в метеопредупреждении.

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