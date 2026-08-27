В Боготе вооружённые грабители за полминуты ограбили двух охранников инкассаторской машины

В районе Пердомо в Боготе несколько вооружённых мужчин напали на охранников инкассаторской машины. Камера наблюдения запечатлела, как преступники внезапно приблизились к сотрудникам и под угрозой оружия заставили их отдать перевозимые ценности.
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