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В Боготе вооружённые грабители за полминуты ограбили двух охранников инкассаторской машины

В Боготе вооружённые грабители за полминуты ограбили двух охранников инкассаторской машины

В районе Пердомо в Боготе несколько вооружённых мужчин напали на охранников инкассаторской машины. Камера наблюдения запечатлела, как преступники внезапно приблизились к сотрудникам и под угрозой оружия заставили их отдать перевозимые ценности.

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