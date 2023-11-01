«Начали понимать»: в США рассказали о сокрушительном ударе России по НАТО

Североатлантический альянс не сможет выдержать военное противостояние с Россией, обладающей самой сильной армией в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
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