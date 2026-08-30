Отказ потоотделения и пульс 200: Русский турист застрял в Египте из-за неизвестной болезни

Гражданин России не может покинуть Египет после загадочной болезни.Семья из Москвы уже почти год не может покинуть Египет.
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