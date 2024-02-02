На западе Москвы будет реконструирован комплекс по производству упаковки

Проект реконструкции предполагает расширение комплекса В Москве оформлена градостроительная документация, позволяющая расширить комплекс по производству упаковочной продукции в районе Очаково-Матвеевское.
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