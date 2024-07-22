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Закон и Порядок

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«Я на колчаковских фронтах ранен». Генерал Иванов требует свободы за «участие в СВО»: медали принесли на суд

«Я на колчаковских фронтах ранен». Генерал Иванов требует свободы за «участие в СВО»: медали принесли на суд

Артем Геодакян/ТАСС Автор: Валентин МеликовБывший замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по обвинению в коррупции, не выходя из СИЗО попал под шквал насмешек в соцсетях.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Тимура не только с Колчаком воевал, но и бился с супостатом при Бородино, а уж как он в составе Первой Конной на Куликовом поле громил татар, не передать, энто еще не все медальки на себя навешал, в них он бы мог в СВО без броника в пешем строю бить бандерлядей!:)))
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13 час.
Ваша Светлость
Брежнев на Параде Победы шел в своих боевых орденах и генеральских погонах, а этот петух где прославился?
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13 час.
Ваша Светлость
Угу, беременной негритянской женщиной лесбиянкой-трансветитом...
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13 час.

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