«Я на колчаковских фронтах ранен». Генерал Иванов требует свободы за «участие в СВО»: медали принесли на суд

Ваша Светлость

Тимура не только с Колчаком воевал, но и бился с супостатом при Бородино, а уж как он в составе Первой Конной на Куликовом поле громил татар, не передать, энто еще не все медальки на себя навешал, в них он бы мог в СВО без броника в пешем строю бить бандерлядей!:)))