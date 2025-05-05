В ХМАО произошел пожар в многоэтажке. Видео

В Лянторе (Сургутский район ХМАО) утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели эвакуировали 25 жителей, из них четверо детей и один инвалид, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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